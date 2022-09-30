Reuters: ЕС предварительно согласовал восьмой пакет антироссийских санкций
Брюссель, 30 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Страны — участницы Европейского союза достигли предварительного соглашения по восьмому пакету антироссийских санкций. Об этом 30 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
По словам последних, послы входящих в сообщество государств ещё 27 сентября обсудили предложения Брюсселя и восьмом пакете санкций против России, дав им «предварительный зеленый свет».
«Окончательное решение ожидается на следующей неделе», — заявили они.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что за введение лимита цен на весь российский природный газ выступает Европейская комиссия.