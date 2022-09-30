Донецк, 30 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Михайловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 30 сентября в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:55 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Михайловка: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее село Новосёловка в Ясиноватском районе ДНР подверглось обстрелу со стороны ВСУ.

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