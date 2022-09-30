Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Петербурге формируется ряд новых воинских частей для выполнения задач территориальной обороны. Об этом 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов.

Информационный центр правительства Тюменской области Мобилизованные на сборном пункте

По его словам, Петербург имеет от Министерства обороны задание на проведение мобилизации, в рамках которого будут решаться различные задачи.

«Есть часть людей, которые предназначены для доукомплектования воинских частей. Кроме того, в Петербурге сегодняшним днем формируется ряд новых воинских частей, которые будут предназначены для выполнения задач территориальной обороны», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в Петербурге ранее были сформированы три добровольческих именных батальона для участия в специальной военной операции. В рамках частичной мобилизации в регионе гражданам вручено порядка восьми тысяч повесток.