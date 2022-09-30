София, 30 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Официальная София намерена заключить с Баку долгосрочный контракт на поставку в Болгарию азербайджанского сжиженного газа. Об этом 30 сентября в ходе встречи в болгарской столице с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент Болгарии Румен Радев, сообщает софийская газета «Факты».

Rumenradev.org Румен Радев

По словам Радева, болгарская сторона «заинтересована во всеобъемлющих поставках голубого топлива из Баку».

«Это позволит нашей стране обеспечить энергетическую безопасность в условиях общего экономического кризиса», — отметил, в частности, он. При этом глава Болгарии заявил о готовности Софии создать дополнительные хранилища для азербайджанского сжиженного газа.

Напомним, президент Азербайджана Алиев прибыл 30 сентября в Болгарию с двухдневным официальным визитом. Он примет участие в запуске газового интерконнектора «Греция — Болгария», а также проведет консультации с представителями правительства и деловых кругов этой балканской страны.