Владикавказ, , 14:29 — REGNUM В Северной Осетии 30 сентября проводили очередную группу земляков, мобилизованных в рамках указа президента РФ. Всего на защиту Родины отправились 239 жителей республики и соседнего Дагестана, сообщили в пресс-службе главы региона.

Мобилизация Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания

«Во Владикавказе сегодня прошли проводы очередной группы граждан, которых призвали на службу в рамках объявленной в России частичной мобилизации. Отдать воинский долг выехали 239 человек из Северной Осетии и Дагестана», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Отмечено, что первоначально группа военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, будет направлена в учебные центры, где пройдет необходимую военную подготовку.

Напомним, два дня назад Сергей Меняйло сообщил об отправке из аэропорта Беслана группы мобилизованных из регионов СКФО. Всего отправились к местам службы 486 бойцов, в том числе 166 — из Северной Осетии.