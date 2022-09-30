Астана, 30 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Национальный банк Казахстана выпускает новую банкноту номиналом 20 тыс. тенге (около 2,4 тыс. рублей). Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба финансового регулятора.

nationalbank. kz Банкнота номиналом 20 000 тенге

«Банкнота выполнена в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками. Так, лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона — горизонтальные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у новой банкноты 25 элементов защиты от подделки. На купюре изобразили монумент «Земля казахов», расположенный в Астане, триумфальную арку «Вечная страна» и другие национальные символы.

В Нацбанке подчеркнули, что старые купюры номиналом 20 тыс. тенге продолжат хождение.

Стоит отметить, что банкнота номиналом 20 тыс. тенге является самой крупной в Казахстане.