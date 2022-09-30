Москва, 30 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. На модернизацию больниц в Удмуртии, Забайкальском крае и Ярославской области направят более 338 млн рублей, сообщает 30 сентября телеграм-канал российского правительства.

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На закупку медицинского оборудования для глазовской межрайонной больницы в Удмуртии будет направлено 87,5 млн рублей.

До конца этого года в распоряжении врачей появятся мобильный рентгеновский аппарат, диагностический комплекс для ультразвуковых исследований, эндоскопы и другое оборудование. Для клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева в Ярославле будет выделено 102 млн рублей.

На эти средства до конца года будут приобретены компьютерный томограф, стационарный рентгеновский аппарат, ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов, операционный микроскоп и другое оборудование.

Почти 148 млн рублей пойдет на техническое обновление краевой клинической больницы в Чите. Благодаря выделенным средствам сюда поставят электрокардиостимуляторы, аппарат суточного мониторинга артериального давления, тромбоэластограф и другую медтехнику.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России доверяет врачам. Средний балл доверия врачам в 2022 году составил 3,28 из 5 возможных, до пандемии коронавируса в 2020 году — 3,8 балла, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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