Красный Лиман, ДНР, 30 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) взят киевскими боевиками в полукольцо. Об этом 30 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

«На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — ред.)», — написал он в своём сообщении.

Также глава ДНР уточнил, что союзные силы в данный момент не полностью контролируют Ямполь и Дробышево, однако они продолжают сражаться, к ним подтягиваются резервы, и бойцы должны выстоять, однако враг также бросил в бой серьёзные силы.

«Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» — заключил Пушилин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России в ходе спецоперации уничтожили в воздухе 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.