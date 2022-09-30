Исламабад, 30 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Комитет Национальной ассамблеи Пакистана выразил обеспокоенность незаконным въездом в страну большого числа афганских граждан и присутствием в стране незарегистрированных афганских иммигрантов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Согласно сообщению Daily Times, комитет заявил, что после смены «режима» в Афганистане большое количество афганских граждан въехало в Пакистан нелегально и находятся здесь без регистрации.

Комитет потребовал, чтобы правительство Пакистана рассмотрело этот вопрос, и заявил, что большинство незарегистрированных афганских граждан свободно чувствуют себя в крупных городах, таких как Карачи и Пешавар, и занимают рабочие места.

Комитет предложил министерству внутренних дел и другим соответствующим ведомствам разработать процедуру регистрации афганских иммигрантов и предотвращения их въезда.

Не так давно пакистанская полиция в Карачи арестовала десятки афганских иммигрантов, не имевших вида на жительство.

Сотрудник полиции Карачи заявил, что процесс ареста нелегальных афганских иммигрантов будет продолжен.