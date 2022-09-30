Москва, , 14:25 — REGNUM Законопроект, направленный на сохранение бизнеса мобилизованных индивидуальных предпринимателей, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Сипягиным, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предлагается введение особого правового статуса для граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), которые призваны на военную службу по мобилизации. Им предоставляется право назначить на период прохождения военной службы управляющего, который будет осуществлять права и обязанности индивидуального предпринимателя от их имени. В этом случае предлагается не распространять на таких граждан запрет для военнослужащих на занятие предпринимательской деятельностью.

Правом назначать управляющего предлагается наделить самого индивидуального предпринимателя, либо иное лицо, действующее по его поручению. При этом в случае гибели призванного по мобилизации индивидуального предпринимателя управляющего предлагается наделить полномочиями по доверительному управлению имуществом, использовавшимся для осуществления предпринимательской деятельности, до принятия наследства его наследниками.

Законопроектом также предлагается предусмотреть право гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, который призван на военную службу по мобилизации, либо его представителя, обратиться к кредитору такого гражданина с требованием об изменении условий кредита (займа) и о предоставлении кредитных каникул на период до завершения периода мобилизации, либо до истечения шести месяцев со дня завершения периода мобилизации.

Одновременно предлагаются поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми на период мобилизации будет приостанавливаться уплата взносов индивидуальным предпринимателем «за себя» в Пенсионный фонд России и в ФОМС.

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