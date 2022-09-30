Калининград, 30 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Калининградский аэропорт «Храброво» вводит с 1 октября режим открытого неба, сообщает 30 сентября Росавиация.

Игорь Fedorov Международный аэропорт Храброво. Калининград

Режим позволит иностранным компаниям летать из воздушной гавани в третьи страны, не совершая посадку в своей стране.

«Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства», — говорится в информации воздушного агентства.

Данный режим устанавливается на срок в два года. Уточняется, что это позволит региону расширить географию перевозчиков.