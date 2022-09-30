Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Ошибочно мобилизованным жителям Санкт-Петербурга нечего бояться и следует сразу явиться в военный комиссариат, имея на руках документы, доказывающие невозможность мобилизации, сообщил 30 сентября заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Повестка.

По словам Абзалова, тем, кому ошибочно вручили повестку, ни в коем случае ничего бояться не надо. В соответствии с врученной повесткой необходимо обратиться в военный комиссариат, имея при себе документы, подтверждающие факт того, что гражданина есть законные основания не призываться по мобилизации.

«Мы оперативно рассматриваем, принимаем решение, кроме того что приносим извинения, уточняем персональные данные. Зачастую получается так, что у военного комиссариата отсутствует соответствующая информация», — пояснил заместитель военкома.

Также Абзалов отметил, что петербуржцы, имеющие бронь, внесены в отдельные списки, где ведется их учет. На вопрос ИА REGNUM, о каком количестве людей идет речь, полковник отказался отвечать, сославшись на то, что данная информация закрыта для общественности.