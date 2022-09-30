Москва, 30 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России в ходе спецоперации уничтожили в воздухе 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили 30 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Уничтожены в воздухе 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS над городом Херсон, в районах населённых пунктов Новая Каховка, Червоный Маяк Херсонской области и сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM над Новой Каховкой Херсонской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВКС России уничтожили в районе Днепропетровска цеха по сборке киевских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод».