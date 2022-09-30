Москва, , 14:21 — REGNUM Безусловно, закрытие границ Финляндии для россиян — это негативная новость и для экономики страны, и для туристического сектора, в частности, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Финляндия

«Учитывая обстоятельства сильной ограниченности международных направлений, которые сейчас доступны России, вычеркивание еще одной страны еще более усугубляет положение.

Однако на фоне обострения геополитической напряженности представители турсектора продолжают еще более активно, чем во времена пандемии, развивать внутренний туризм и делать акцент на нем.

Работа по международным направлениям при этом сохраняется, компании быстро адаптируются к новым обстоятельствам и оперативно работают над формированием туристических пакетов там, где это возможно.

В целом, российский турсектор остается под сильнейшим давлением, и в среднесрочной перспективе вряд ли ожидается значительного улучшения на внешних направлениях», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, решение властей о закрытии границы для туристов из России вступило в силу 30 сентября в Финляндии.

Читайте также: В Финляндии вступило в силу решение о закрытии границ для туристов из РФ