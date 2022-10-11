Москва, 11 октября, 2022, 20:31 — ИА Регнум. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 30 сентября были подписаны четыре договора о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Затем договоры были ратифицированы Федеральным собранием РФ. Это историческое событие стало прямым результатом референдумов в республиках Донбасса и на освобожденной от нацистов территории быв. УССР, в ходе которых жители однозначно высказались в пользу воссоединения с российским народом. Все новости о возвращении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в единую российскую семью — в трансляции ИА REGNUM.