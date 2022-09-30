Москва, , 14:24 — REGNUM Государства Евросоюза и простые европейцы больше всех пострадали от санкционной войны, развязанной против России. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 30 сентября на 18 встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран СНГ.

Николай Патрушев Официальное интернет-представительство президента России

По его словам, США и Великобритания стремятся обеспечить своё стратегическое и экономическое превосходство над альтернативными центрами силы. Очевидно, что страдают от этого не только развивающиеся страны, но союзники Вашингтона и Лондона.

«Так, главными жертвами санкционной войны стали государства Евросоюза. Простые европейцы страдают от инфляции на товары первой необходимости, резкого роста цен на энергоресурсы и социально-экономических проблем, что уже приводит к массовому недовольству», — сказал Патрушев.

Более того, добавил он, Вашингтон и его союзники наращивают весь комплекс гибридных инструментов, предназначенных для стравливания государств между собой.

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