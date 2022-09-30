Москва, 30 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса на территории б. УССР российские военные уничтожили ещё шесть складов с вооружением и боеприпасами киевских боевиков. Об этом 30 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

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«Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Маяки Донецкой Народной Республики, Лежино Запорожской области, Павлоград, Коломийцево Днепропетровской области и города Николаев», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, были поражены два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 29 сентября, российские войска уничтожили в ДНР и регионах на территории б. УССР девять складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением для ВСУ. Кроме того, ВС России поразили шесть пунктов управления ВСУ в ДНР и Харьковской области.

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