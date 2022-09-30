Кишинёв, 30 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Сообщения в прокуратуре Молдавии и некоторых СМИ о «схемах» выплат участникам протестов в Кишинёве являются «очередным фейком». Об этом 30 сентября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер партии «Шор» Илан Шор.

Чурбан Илан Шор

«Нет никаких схем, придурки! Несколько дней назад именно я четко сказал, что, поскольку вы обрекли народ на нищету, поскольку вы намеренно сделали так, чтобы люди не могли позволить себе даже приехать на протесты против вас, доведя их до ручки, я дам им деньги на проезд до Кишинева и на еду», — сказал Шор в видеообращении.

Он заявил, что прокуратура в Молдавии «захвачена». Шор пообещал в случае прихода к власти своей партии разобраться с теми, кто на самом деле воровал.

Напомним, бессрочна протестная акция партии «Шор» длится с 18 сентября. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что это оплачивается на «ворованные» деньги. В прокуратуре возбудили уголовное дело на основании сообщений, будто участникам протестов платят деньги.