Москва, , 14:18 — REGNUM «Я получил повестку, лежала в почтовом ящике, завтра иду в военкомат», — рассказывает один из мобилизованных.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«А мне повестку подсунули под дверь», — заявил ещё один военный из запаса, которого пока отпустили, попросив донести все необходимые для оформления отсрочки документы.

Как же так, недоумеваем мы, почему не лично в руки, не под роспись? В редакции ИА REGNUM решили ещё раз напомнить, как должны вручать повестки.

«Повестка должна быть вручена под роспись лично мобилизуемому гражданину. Вручить её может уполномоченное военным комиссариатом лицо по месту фактического пребывания гражданина или на работе», — сказано на портале «Объясняем. рф».

Повестка вполне законно может быть направлена в кадровый орган предприятия для последующего вручения лично в руки под подпись человеку, подлежащему призыву по мобилизации. Как уточняется, «в таком случае сотрудник кадрового подразделения должен уведомить сотрудника, на имя которого пришла повестка, о том, что ему необходимо явиться для получения повестки под подпись».

Не врученные повестки возвращаются в военный комиссариат.

В Министерстве обороны РФ (ссылаясь на Федеральный закон №53) пояснили, что повестка может быть направлена «Почтой России» по адресу регистрации гражданина простым или заказным письмом. При этом уточняется, что обязательно с уведомлением о получении, то есть тоже под подпись.

Также есть разъяснения, уже опубликованные на сайте Главной военной прокуратуры, из которых следует, что вызов по телефону или мессенджеру не может признаваться равным вручению повестки.

«Согласно статье 26 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного комиссариата. В силу статьи 31 закона граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку и являться в указанные в повестке военного комиссариата время и место», — объяснили в военной прокуратуре.

Также уточняется, что согласно пояснениям по заполнению повестки, содержащимся в постановлении, повестка должна быть подписана военным комиссаром субъекта Российской Федерации или военным комиссаром муниципального образования (муниципальных образований) или лицом, исполняющим их обязанности, и заверена печатью соответствующего военного комиссариата.

Добавим, что за уклонение от мобилизации предусмотрено наказание. Ответственность наступает после того, как человек получил повестку. По решению суда это может быть, как штраф, так и лишение свободы.