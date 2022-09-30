Киев, 30 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Владимир Зеленский обратился с просьбой к Швейцарии, сообщают 30 сентября подконтрольные Киеву СМИ.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Глава оккупационного режима попросил Берн заблокировать российские активы и передать их Киеву.

«Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию [в б. УССР] территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против [киевских неонацистов]», — сказал Зеленский в ходе общения со студентами и общественниками Швейцарии по видеосвязи.

Также Зеленский попросил швейцарские власти увеличить помощь Киеву.