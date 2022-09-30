Манчестер, Великобритания, 30 сентября 2022, 14:18 — REGNUM Лучшим футболистом сентября в Английской премьер-лиге (АПЛ) признан нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. Об этом 30 сентября сообщается на сайте лиги.
В двух матчах сентября Рашфорд забил два гола и отдал две результативные передачи.
24-летний форвард получил награду лучшего игрока месяца во второй раз в карьере. Ранее это произошло в январе 2019 года.
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