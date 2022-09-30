Иркутск, , 14:17 — REGNUM Пожароопасный сезон окончен на территории всей Иркутской области с 30 сентября, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар в Приангарье Сайт Иркутской области

Пожароопасный сезон 2022 года начался 11 апреля. За время его прохождения в регионе было зафиксировано 745 лесных пожаров на общей площади 191 402,9 га.

«Мы достаточно эффективно и устойчиво провели работу в этот пожароопасный сезон. В первые сутки после обнаружения было ликвидировано 80 процентов всех лесных пожаров, это хороший показатель. В результате можно отметить сокращение площадей, пройденных огнем на землях лесного фонда в 3,9 раза по сравнению со средним показателем за пять лет. Закрывая сезон, мы одновременно уже ведем подготовку к следующему году, ведется закупка лесопожарной техники, в ближайшее время начнется обучение специалистов лесопожарных формирований», — отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября пожароопасный сезон считается закрытым на землях лесного фонда в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском лесничествах.

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