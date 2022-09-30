Москва, 30 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Данные, которые подтверждают причастность стран Запада к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», имеются у России. Об этом 30 сентября заявил журналистам глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Как указал глава СВР, Запад всячески пытается скрыть организаторов и исполнителей этой диверсии, однако у российской стороны имеются материалы, которые показывают, кто является их виновником.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЧП на нитках трубопроводов «Северный поток» является актом государственного терроризма.