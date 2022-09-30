Абакан, , 14:15 — REGNUM Жители Хакасии поддержали итоги референдумов по воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом в своём телеграм-канале 30 сентября сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Митинг-концерт «Вместе навсегда! Выбор людей!» в Абакане, Хакасия Скриншот с телеграм-канала главы Хакасии Валентина Коновалова

По его словам, в Абакане прошёл митинг-концерт «Вместе навсегда! Выбор людей!» в поддержку итогов референдумов и решений президента России Владимира Путина. В нём приняли участие 3,5 тысячи человек — представители некоммерческих организаций, общественных объединений, политических партий, неравнодушные граждане.

«Уверен, что теперь жители этих территорий будут находиться под надёжной защитой России», — отметил Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по воссоединению с Россией. Подавляющее большинство жителей этих территорий проголосовало за.

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