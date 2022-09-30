Москва, 30 сентября 2022, 14:14 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, по данным на 14:00 по мск глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник прибыли в Кремль на церемонию подписания договоров о воссоединении с Россией.
Также вместе с ними прибыли глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Церемония подписания договоров пройдет при участии президента России Владимира Путина в Георгиевском зале Кремля.
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