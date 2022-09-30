Брюссель, , 14:13 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили ситуацию с газопроводами «Северный поток». Об этом 30 сентября написал Столтенберг в Twitter.

Йенс Столтенберг NATO North Atlantic Treaty Organization

«Поговорил с канцлером Олафом Шольцем. Мы обсудили диверсию на «Северном потоке», — написал Столтенберг.

Также он заявил, что поблагодарил Шольца за поддержку киевского режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЧП на нитках газопроводов «Северный поток» является актом государственного терроризма.

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