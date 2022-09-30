Владикавказ, , 14:12 — REGNUM В одном из социальных учреждений Северной Осетии выявили хищение денежных средств, выделяемых на погребение умерших пациентов. В совершении преступления подозревают директора организации, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Деньги Андрей Репин © ИА REGNUM

Возбуждено уголовное дело о хищении, однако при его расследовании был выявлен еще и факт хищения пенсий подопечных, что стало причиной возбуждения еще одного уголовного дела — о растрате.

Из подробностей расследования стало известно, что похищены денежные средства на погребение 11 умерших пациентов, выданные профильным ведомством. Что касается хищения пенсий постояльцев соцучреждения, то за четыре месяца было украдено свыше 400 тыс. рублей. Ущерб в крупном размере был нанесен отделению Пенсионного фонда в республике. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.