Джакарта, 30 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Председательствующая в G20 Индонезия пригласила 19 стран, а также три благотворительные организации внести взносы в фонд финансового посредничества (FIF), сообщает Antara.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

«19 стран и три благотворительные организации взяли на себя обязательства по борьбе с пандемией», — заявил сопредседатель фонда от Индонезии Вемпи Сапутра в Джакарте.

Собранные средства будут использоваться для обеспечения готовности к пандемии, профилактики и реагирования на нее. Индонезия твердо убеждена в том, что с глобальными угрозами можно бороться только посредством коллективных и скоординированных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Тунисе на встрече с министром внутренних дел Туниса Тауфиком Сарафуддином обсудил усилия по расширению сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом.

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