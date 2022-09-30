Москва, 30 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. До 200 киевских боевиков уничтожены ракетными ударами российских войск в районе города Краматорска в ДНР. Об этом сообщает 30 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации

Удары нанесены по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии», — уточнили в ведомстве.

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