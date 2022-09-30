Москва, 30 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. На территорию Московского Кремля 30 сентября съезжаются кортежи правительственных автомобилей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

В 15:00 там начнётся церемония подписания соглашений о вхождении в состав России четырёх новых регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Сразу несколько кортежей въехали на территорию Кремля со стороны Боровицкой башни. Отметим, что ограничений для прогулок москвичей и туристов на прилегающих улицах не вводилось.