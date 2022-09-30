Волгоград, 30 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства Волгоградской области по итогам января-августа 2022 года составил 103,4%, что превышает средний общероссийский показатель, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отбор проб металла

Позитивную производственную динамику обеспечили предприятия металлургии, машиностроения, химической промышленности, производители стройматериалов и нефтепродуктов. Обрабатывающие предприятия Волгоградской области сработали на уровне 106,2%.

Средний индекс промпроизводства в России за январь–август 2022 года отмечен на уровне 100,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, об основных инвестиционных проектах, реализуемых в Волгоградской области, губернатор Андрей Бочаров 28 сентября отчитался перед президентов РФ Владимиром Путиным.