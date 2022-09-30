Москва, 30 сентября 2022, 14:06 — REGNUM Мобильная группа центра радиоэлектронной разведки киевских боевиков уничтожена в Николаевской области. Об этом 30 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В Николаевской области в районе населённого пункта Червоный Став ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ», — сказал Конашенков.
Кроме того, в районе города Николаев в ходе контрбатарейной борьбы поражён взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS.