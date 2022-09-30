Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM В рамках частичной мобилизации в Санкт-Петербурге призвали порядка 30% военнообязанных из запаса от установленного плана. Такими данными поделился 30 сентября заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Информация носит закрытый характер, но в то же время на сегодняшний день призвано около 30% от установленного задания», — отметил Абзалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге «запасникам» вручили более восьми тысяч повесток на мобилизацию.

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