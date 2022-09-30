В Петербурге мобилизовали 30% от установленного плана
Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В рамках частичной мобилизации в Санкт-Петербурге призвали порядка 30% военнообязанных из запаса от установленного плана. Такими данными поделился 30 сентября заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО. Частичная мобилизация
«Информация носит закрытый характер, но в то же время на сегодняшний день призвано около 30% от установленного задания», — отметил Абзалов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге «запасникам» вручили более восьми тысяч повесток на мобилизацию.