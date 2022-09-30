Кишинёв, 30 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Правительство Молдавии приготовило комплекс мер на случай прекращения поставок газа из России. Об этом 30 сентября в своём телеграм-канале заявил вице-премьер республики министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

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Он сообщил, что госкомпания Energocom готова закупать газ на европейском рынке. Кроме того, для теплостанций будут закупать мазут, а также введут режим экономии во время отопительного сезона.

«На данный момент Energocom уже закупил природный газ в объёме 39,5 млн м3», — написал Спыну.

Напомним, в Молдавии готовятся, что поставки газа могут прекратиться в следующем месяце. В октябре 2021 года при продлении соглашения на поставку газа в Молдавию Газпром потребовал выплачивать исторический долг, превысивший $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022. После срыва этого срока Газпром продолжил поставки, назначив новый срок — 1 октября 2022 года.