Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Военнообязанному петербуржцу, который оказался в списках мобилизованных, необходимо подготовиться и взять с собой, помимо документов, запас еды на одни сутки, сообщил 30 сентября заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Со сборного пункта мобилизованные отправляются в военные части для прохождения подготовки Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте»

Всем мобилизованным горожанам выдано предписание с рекомендуемым перечнем предметов, которые необходимо взять с собой.

«Это, в первую очередь, документы удостоверяющие личность, документы воинского учета, при наличии — водительское удостоверение и санитарные книжки. Кроме того, рекомендуется иметь с собой предметы личной гигиены, туалетные принадлежности и продукты питания на одни сутки», — добавил Абзалов.

Напомним, 21 сентября президент России объявил о начале частичной мобилизации. В Петербурге будет мобилизовано порядка восьми тысяч человек.

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