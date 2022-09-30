Москва, , 14:03 — REGNUM Решение России о воссоединении с территориями б. УССР, намерение России бороться за свои новые границы бросают вызов системе глобальной американской диктатуры, тайно замышлявшейся ещё до Второй мировой войны, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Естественно, что действия России — совершённые с соблюдением российского законодательства и продиктованные как стремлением обеспечить свою безопасность и права русского народа, так и преступлениями киевского режима и фактической утратой им государственного суверенитета — всё равно будут объявлены вопиющим нарушением международного права. Неудивительно, что новые границы России вряд ли будут признаны ООН и другими глобальными организациями в обозримом будущем.

Однако следует помнить, что ООН является «изделием двойного назначения» и система международных отношений, сложившаяся после 1945 г., задумывалась прежде всего американцами — и её формальные демократизм и пацифизм были орудиями достижения американской гегемонии уже изначально.

С одной стороны, после мировых войн 1914–1945 гг. ООН явилась желанным инструментом поддержания относительной международной стабильности для всех участников — и рядовых, и, тем более, постоянных членов Совета Безопасности. СССР, несмотря на резкое охлаждение отношений с западными державами, получил неотъемлемое признание своего статуса и площадку для постоянного диалога с Вашингтоном, Лондоном и Парижем.

Великобритания и Франция, несмотря на зависимость от США и начавшееся крушение колониальных империй, хотя бы формально сохранили за собою статус великих держав-победительниц. Китай (ещё гоминьдановский) добился признания в том же статусе, что и прежние вершители его судьбы.

С другой стороны, ООН и привязанная к ней послевоенная система международного права не только со временем стали, но и были изначально задуманы как инструмент глобальной американской гегемонии, построенной на дроблении государств и затруднении сецессии. Стоит вспомнить, что с 1945 г. число членов ООН возросло с 51 до 193.

Показательно, что сегодня же президент США Байден признал суверенными государствами два очередных островных образования – Острова Кука и Ниуэ (до сих пор – ассоциациированные территории Новой Зеландии).

При этом Байден заявил: «Мы настроены на успешное завершение переговоров по соглашению о свободной ассоциации с тремя нашими самыми близкими партнерами в регионе – Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау». И подчеркнул значимость «партнёрства» с тихоокеанскими островами (то есть прямого американского контроля над ними) в ходе Второй мировой войны и сегодня.

Что называется, «в ту же кассу» недавнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия (именно сегодня, когда множатся вопросы о её суверенитете) заслуживает места в Совете Безопасности ООН.

Поэтому не исключено, что в скором времени России и государствам, настроенным на партнёрство с нею и подлинное равноправие, с большой вероятностью от апелляций к ООН и действующему международному праву придётся перейти к честному высказыванию скептического отношения к устоявшимся правилам глобалистской игры в одни ворота», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей.

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