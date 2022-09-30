Москва, 30 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают провокации на Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом 30 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Запорожская АЭС

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — сказали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что киевская артиллерия также наносила удары по жилым кварталам прилегающего к ЗАЭС города Энергодара. На данный момент радиационная обстановка на станции в норме.