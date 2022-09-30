Барнаул, , 14:02 — REGNUM Митинг-концерт «МыВместе» в поддержку референдумов о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошел сегодня, 30 сентября, на пл. Сахарова перед «Титов-Ареной» в Барнауле, сообщает 30 сентября телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

В мероприятии приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, депутаты и сотрудники парламента.

Депутат АКЗС, чемпион мира и Европы по дзюдо, олимпийский призер Иван Нифонтов выступил перед участниками митинга, поблагодарив их за поддержку уникального в новейшей истории события — возвращения в состав России нескольких территорий.

«В это тяжелое время мы должны сплотиться ради памяти наших дедов и прадедов, ради будущего наших детей. Чтобы дать им возможность жить в свободной и процветающей стране, с гордостью за своих предков», — отметил он.

В рамках концертной программы перед барнаульцами выступили алтайские группы «Фогель и КО» и «Провинция», а также народный артист России Григорий Лепс.

Напомним, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября прошли референдумы о воссоединении с Россией.

Сегодня, 30 сентября, во многих городах проходят митинги в поддержку этого решения. А в Кремле сегодня будут подписаны международные договоры о вхождении новых территорий в состав России, ожидается выступление российского президента Владимира Путина.

ИА REGNUMведет трансляцию.

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