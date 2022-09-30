Омск, 30 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ открыл пункт помощи мобилизованным в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Поддержать омичей, призванных в рамках частичной мобилизации, могут все желающие. Ресурсный центр развития добровольчества объявил о сборе помощи мобилизованным и их семьям.

Для военнослужащих формируются индивидуальные наборы, в которые входят термобелье, носки, подшлемники, рюкзаки, спальные мешки, медицинские принадлежности и другие необходимые вещи.

В ближайшие дни представители добровольческого корпуса встретятся с мобилизованными гражданами. Волонтёры расскажут, какую помощь они могут оказать семьям бойцов, а также примут первые заявки и передадут уже собранную гумпомощь.

Наборы для мобилизованных формируются в Центре сбора гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат граждане, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.