Москва, , 14:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Президент Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального Конституционного закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» уведомил Государственную Думу о предложениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов», — сообщает телеграм-канал палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство жителей этих территорий проголосовало за воссоединение с Россией.

30 сентября в центре Москвы пройдет концерт-митинг в поддержку итогов референдумов о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.