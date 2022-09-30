Владивосток, , 13:59 — REGNUM Из Владивостока 30 сентября торжественно проводили сводный отряд полиции УМВД России в служебную командировку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«Полицейские направляются в Северо-Кавказский регион для выполнения возложенных на них задач по охране общественного порядка и противодействию преступности», — пояснили специалисты.

Провожали сотрудников полиции руководители ведомства, родные и близкие. А к месту дислокации сводный отряд полиции направляется под руководством замначальника полиции (по охране общественного порядка) полковника полиции Игоря Бородачева.

Врио начальника Управления МВД по Приморью полковник полиции Эдуард Хавабу и представители правительства края, депутатов, иерей Дмитрий Брызгалов, председатель Совета ветеранов Валерий Яшин и другие общественники напутствовали отряд, желали достойно выполнить свой служебный долг.

Особое внимание уделено соблюдению личной безопасности и дисциплины, а также сохранению здоровья при несении службы.

Перед отправкой личный состав полиции прошел двухнедельное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставрополе 12 сентября эвакуированы преподаватели и студенты Северо-Кавказского Федерального университета. В администрацию вуза поступило сообщение о минировании.