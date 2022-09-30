Рига, , 14:00 — REGNUM

Латвия Pixabay.com

Российский историк, автор Telegram-канала «Летучий Лифляндец» Владимир Симиндей прокомментировал завершающиеся 1 октября 2022 года парламентские выборы в Латвии, ответив на вопрос портала BaltNews «Нужно ли русским Латвии идти голосовать на выборах 1 октября?».

«Вопрос участия русских в выборах в такой стране, как Латвия, которая стремительно нацифицируется, важен. И здесь необходимо идти от противного», — считает россиянин.

Семиндей пояснил свою позицию так: «То есть, если русские не будут участвовать, то их интересы, беды и проблемы не то, что не будут учтены или решены. Они даже не будут озвучены. Поэтому, конечно же, стоит идти и голосовать».

Социологические опросы в канун парламентских выборов фиксируют невысокую активность русских избирателей, которые не верят, что правящие партии услышат их голос.

На пассивный характер такого отношения влияют принятые в последнее время антироссийские и русофобские законы парламента, направленные на снос советских военных памятников, на запрет георгиевской ленты и символов Дня Победы 9 мая, на запрет российских СМИ, на ограничение прав российских граждан и неграждан Латвии, на подавление инакомыслия и на латышизацию системы образования.