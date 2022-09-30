Бишкек, 30 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Киргизском сегменте соцсетей активно ходят слухи о том, что спецслужбы республики якобы вызвали на допрос и арестовали бывшего полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области Алтынбека Сулайманова.

Слухи

Поводом для ареста, как утверждают распространяющие их интернет-пользователи, якобы стала критика системы государственного управления со стороны теперь уже бывшего чиновника.

Госкомитет нацбезопасности Киргизии опроверг эти слухи, назвав информацию о задержании экс-губернатора Иссык-Куля несоответствующей действительности.

ИА REGNUM напоминает, что 27 сентября 2022 года Алтынбек Сулайманов заявил, что покидает пост полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области. При этом свой уход чиновник объяснил тем, что «без децентрализации управления его старания напрасны».

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