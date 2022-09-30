Москва, 30 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Москве откроется специальный центр поддержки для родственников мобилизованных граждан. Об этом 30 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«С завтрашнего дня родственники призванных могут обратиться в специальный центр, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, на территории центра занятости «Моя карьера», — написал градоначальник.

Он обратил внимание, что обратившимся помогут при необходимости устроить детей в детские сады и школы, окажут адресную социальную помощь, определят нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, помогут найти работу.

Собянин также отметил, что в ближайшие дни в столице начнётся работа по проактивному предложению помощи семьям мобилизованных граждан.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сотрудники префектур Москвы начали разносить по домам уведомления об отзывах повесток. Как отмечается, повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных запасников, отзываются по итогам дополнительных проверок с учетом жалоб граждан.