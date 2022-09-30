Воронеж, 30 сентября 2022, 13:56 — REGNUM Боевое слаживание в составе подразделений проходят призванные из запаса в рамках частичной мобилизации граждане, а также добровольцы, в числе которых и жители Воронежской области. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе министерства обороны России.
Боевое слаживание проводится в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. Как уточнили в пресс-службе, воронежцы проходят подготовку на территории Воронежской области.
В ходе подготовке военнослужащие овладевают навыками ведения боевых действий в составе взводов, рот (батарей).
После завершения подготовки подразделения будут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий и в составе подразделений резерва и усиления.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизации в России была объявлена 21 сентября. На военную службу планируется направить около 300 тыс. человек.