Воронеж, 30 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Боевое слаживание в составе подразделений проходят призванные из запаса в рамках частичной мобилизации граждане, а также добровольцы, в числе которых и жители Воронежской области. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Боевое слаживание проводится в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. Как уточнили в пресс-службе, воронежцы проходят подготовку на территории Воронежской области.

В ходе подготовке военнослужащие овладевают навыками ведения боевых действий в составе взводов, рот (батарей).

«В ходе боевого слаживания военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники, артиллерийских систем и систем ПВО, вождение в составе подразделений на танках, боевых машинах пехоты (БМП), бронетранспортерах (БТР)», — уточнили в военном ведомстве.

После завершения подготовки подразделения будут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий и в составе подразделений резерва и усиления.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизации в России была объявлена 21 сентября. На военную службу планируется направить около 300 тыс. человек.