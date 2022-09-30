Спасский район, Рязанская область, 30 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Заявление о добровольной мобилизации подал в военкомат глава Троицкого сельского поселения Спасского района Рязанской области Николай Михайлов, сообщает 30 сентября пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По словам мужчины, он пришёл в военкомат вместе с односельчанами, получившими повестки о мобилизации. Несмотря на бронь, глава села решил встать на защиту Родины.

«Знаете, как говорят, что бывших десантников не бывает. Все, кого призывают, — ребята, с которыми я рос. Я просто не мог их не поддержать. Это мои друзья. Всегда легче всё претерпеть со своими друзьями, с теми, с которыми вырос. И знать, что тыл будет всегда прикрыт», — говорит глава села.

Добровольца остались ждать дома супруга и трое детей.