Москва, 30 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Скорее всего, поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» не пострадают, поскольку это жизненно важно для энергетической безопасности Европы, которая и так уже не знает как с меньшими потерями в экономики пережить зимний период, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Gazprom.ru «Турецкий поток»

«Газопровод «Турецкий поток» проложен по дну Черного моря. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для поставок газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Он был запущен в 2020 году в рамках усилий России по диверсификации своих экспортных маршрутов.

С момента запуска в начале 2020 года и до конца 2021 года по газопроводу «Турецкий поток» было транспортировано около 16,5 млрд кубометров газа в Турцию и 15 млрд кубометров в страны Европы. Общая мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд кубометров.

Теперь, после непригодности к эксплуатации двух газопроводов «Северный поток», «Турецкий поток» остается единственным каналом для российского природного газа в Европу помимо трубопроводов, проходящих через территорию б. УССР.

Сокращение потоков или полное закрытие «Турецкого потока» особенно ударит по Венгрии и Словакии, странам ЕС, наиболее зависимых от импорта российского газа.

Природный газ используется для отопления домов и зданий по всей Европе, и спрос на него резко возрастает с приближением отопительного сезона.

Газ также используется для запуска электростанций для выработки электроэнергии. Этой зимой Европа может пострадать от веерных отключений электроэнергии, если она не сможет обеспечить достаточное количество газа.

Ранее из-за остановок поставок газа по «Северному потоку», цены на газ в Евросоюзе достигли рекордно высокого уровня. Продолжение того же сценария стоит ждать и в случае заморозки трубопровода «Турецкий поток», что разгонит котировки цен ещё выше и сильно усугубит энергетический кризис в Европе. Такой сценарий явно Евросоюзу невыгоден», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , власти Нидерландов досрочно отозвали экспортную лицензию у компании South Stream Transport, эксплуатирующей газопровод «Турецкий поток», 18 сентября 2022 года. Отзыв лицензии был вызван новыми санкциями ЕС против России.

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