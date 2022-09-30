Майкоп, 30 сентября 2022, 13:53 — REGNUM В Адыгее пополнился новыми машинами автопарк системы здравоохранения и образования. Были переданы ключи от 28 автотранспортных средств, в том числе 13 школьных автобусов и 15 автомашин скорой помощи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Помимо этого, 12 машин скорой помощи закуплены на средства резервного фонда правительства РФ и три санитарных автомобиля по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Читайте ранее в этом сюжете: В Адыгее муниципалитеты получили новые автобусы и автомобили скорой помощи