Майкоп, , 13:53 — REGNUM В Адыгее пополнился новыми машинами автопарк системы здравоохранения и образования. Были переданы ключи от 28 автотранспортных средств, в том числе 13 школьных автобусов и 15 автомашин скорой помощи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Служебный транспорт Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

«По линии Минпромторга России в республику поставлено 13 школьных автобусов, они направятся в школы городов Майкоп, Адыгейск, Кошехабльского и Тахтамукайского районов», — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Помимо этого, 12 машин скорой помощи закуплены на средства резервного фонда правительства РФ и три санитарных автомобиля по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

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